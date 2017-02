De reden dat deze moeder zich als man verkleedt is heel emotioneel

De Amerikaanse Whittney Kitrell is een single moeder. Ze beloofde haar twee kinderen dat ze er altijd alles aan zou doen om ervoor te zorgen dat ze niets missen, zonder vader.

Maar toen de juf van haar zoon haar een briefje gaf met de uitnodiging voor ‘Een dag voor vaders en donuts’, werd ze erg verdrietig.

Allebei

Ze wilde haar zoon natuurlijk naar dit evenement laten gaan, maar ze wist niet hoe. Ze vroeg aan hem of hij misschien met zijn opa wilde gaan, omdat hij geen vader heeft. ‘Nee’, antwoordde haar jongetje. “Ik wil met jou gaan. Jij bent mijn moeder én vader”.

En dus verkleedde Whittney zich zo goed als ze kon om er als man uit te zien. En daar gingen ze samen. ZE plaatste haar verhaal op Facebook, waar het gelijk viral ging. Ze kreeg meer dan 96.000 likes in een paar uur tijd.

Lief

Ze schrijft bij haar foto: “Ik heb mezelf beloof dat ik altijd alles zou doen om te zorgen dat mijn kinderen zo normaal mogelijk kunnen opgroeien, ook als dat betekent dat ik af en toe uit mijn comfortzone moet. We hebben met z’n drieën al zoveel bereikt. We gaan met elkaar op vakantie, ik heb ze geleerd hoe ze ballen moeten gooien en hoe we insecten kunnen vangen… Een normaal leven met ontelbare herinneringen. Mijn hart brak toen ik het briefje voor het evenement op school voor vaders zag. Maar ik trok mijn stoerste outfit aan, tekende wat haren op mijn gezicht en ik ging mee. Ik was wel een beetje ongemakkelijk, maar toen mijn zoon mij voorstelde aan zijn vrienden, vergat ik dat gelijk. Hij zei, trots: “Dit is mijn moeder. Ze is ook mijn vader, dus daarom heb ik haar meegenomen. Ik hoop dat hij deze dag nooit vergeet. Ik weet zeker dat ik dat niet zal doen”.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Facebook