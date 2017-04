Moeder deelt het moment dat haar man en dochter (2) overlijden door monstergolf

De Britse Lisinda Bruynius heeft afgelopen zomer het ergste meegemaakt wat je mee kunt maken. Haar man (33) en dochtertje (2) kwamen om toen een monstergolf het tweetal meesleurde de zee in.

Rudy Bruynius (33) en zijn dochter McKayla waren samen met moeder Lisinda en hun twee zoontjes een dagje aan het strand in Newquay in het Britse Cornwall, toen het misging. Lisinda vertelt in een interview met The Guardian over het moment dat het misging. Het gezin was vanaf de rotsen aan het vissen toen de eerste golf op hen afkwam. McKayla zat in een buggy toen de eerste golf van ruim 3 meter het gezin trof.

Monstergolf

Haar twee oudste zoontjes lukte het eigenhandig om heelhuids terug op de rots te kruipen. Rudy en dochtertje McKayla waren net de rots aan het opklimmen toen er opnieuw een monstergolf op hen afkwam. Zo vertelt Lisinda over het ijzingwekkende moment: “Rudy en McKayla probeerden net opnieuw de rots op te klimmen toen een volgende golf ons van de rots af veegde. Er was geen tijd om iets tegen Rudy te zeggen, het was een fractie van seconden voordat de tweede golf ons het water in sleurde.”

Weather changed before girl and father swept off Cornish rocks, inquest told https://t.co/KiQ2sqf7XA — The Guardian (@guardian) 19 april 2017

Buiten bewustzijn

Ze vervolgt haar verhaal met: “Het was Rudy gelukt om McKayla uit de buggy te krijgen, en ze zat stevig in zijn armen. Ik kon Rudy horen schreeuwen om hulp, en mijn zoontjes deden hetzelfde. Even later zag ik Rudy drijven met zijn hoofd naar achteren gebogen – hij was buiten bewustzijn. En Mc Kayla was weg. Ik zwom naar hem toe, maar hij was nog steeds buiten bewustzijn.”

“Leer van onze tragedie”

Rudy overleed later die avond in het ziekenhuis, en ook McKayla overleed vier dagen na het ongeval in het kinderziekenhuis in Bristol. Lisinda vertelt aan de krant dat hun leven nooit meer hetzelfde zou zijn. “Hij was ons alles, we missen hem verschrikkelijk. En McKayla, ons prachtige kleine meisje zit voor altijd in s ons hart. De pijn die de jongens en ik voelen is onbeschrijfelijk. En de afgelopen acht maanden waren ongelofelijk moeilijk, ik hoop dat mensen kunnen leren van onze tragedie.”