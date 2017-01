Het zal veel ouders bekend in de oren klinken: driftige tieners die dreigen te stoppen met school. De meeste ouders lachen erom en wuiven het weg, maar deze moeder besloot het anders aan te pakken.

Aissa Sencion had een nogal pittige tijd op de universiteit toen ze dreigde er de brui aan te geven. En of dreigen te stoppen met school nog niet genoeg was, meldde ze erbij dat ze ook een carrière als stripper overwoog. In plaats van boos te worden of het weg te lachen, besloot Aissa’s moeder haar terug te pakken.

Korset en lieslaarzen

Haar moeder had namelijk een korset, lieslaarzen en hotpants op Aissa’s bed gelegd.”Ik dacht dat dit wel een geweldige outfit zou zijn voor een goede start van je nieuwe carrière”, staat op het briefje dat ze er naast legde.

Aissa zelf kon wel lachen om de actie van haar moeder en deelde de foto op Twitter. “Ik bedoelde het niet zo letterlijk, mam.”

When I said I was going to drop out and become a stripper, I didn’t mean it literally mom. 😅😂 pic.twitter.com/Jn4Rv7GfFI — Aissa Sencion (@aissaanali) 12 maart 2016

LEES OOK:

VIDEO: Moeder krijgt de verrassing van haar leven tijdens gezinsselfie.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Metro UK. Beeld: Twitter, iStock