Een vrouw in Engeland heeft zelfmoord gepleegd omdat ze ontevreden was met haar borstcorrectie. De moeder van 2 kinderen werd gevonden door haar vader en liet een afscheidsbrief van 17 pagina’s achter.

Rebecca Hoare (38) was verlaten door een man die haar lichaam belachelijk maakte. Om meer zelfvertrouwen te kweken besloot Rebecca naar de plastisch chirurg te stappen voor een borstcorrectie.

Ontevreden

Helaas voor Rebecca bracht de operatie geen zelfvertrouwen. Het tegendeel was waar: Rebecca voelde zich lelijker dan ooit en was erg ontevreden over het resultaat. In haar afscheidsbrief schreef ze dat de chirurg haar niet begreep toen Rebecca haar klacht probeerde uit te leggen tijdens een post-chirurgisch consult. Om onduidelijkheden te voorkomen: de operatie was prima verlopen, er was niets misgegaan, dus de arts wist niet goed wat hij nog voor Rebecca kon betekenen.

Mother-of-two, 38, hanged herself after her boob job surgery left her feeling ugly, inquest hears https://t.co/wey78W1CVV — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 14 januari 2017



BDD

In 2008 kwam Rebecca erachter dat ze depressief was. Na een tijdje opgenomen te zijn geweest, ging het weer een stuk beter met haar. Ze werd tijdens haar opname gediagnosticeerd met BDD (body dysmorphic disorder), wat betekent dat ze last had van een obsessieve ontevredenheid over haar uiterlijk, maar Rebecca weigerde de diagnose te accepteren.

Wél liep de moeder vrijwillig bij een psycholoog en kreeg ze hypnotherapie. Volgens haar hulpverleners waren er geen tekenen dat ze suïcidaal was. Na Rebecca’s tragische dood heeft een onderzoekscommissie bevestigd dat de medische molen waarin ze zat altijd juist gehandeld heeft en dat er geen enkele vorm van nalatigheid te bespeuren was: Rebecca kreeg de juiste zorg die bij haar conditie paste.

We wensen de nabestaanden veel sterkte.

BEKIJK OOK:

Nieuw: Libelle op WhatsApp! Meld je gratis aan.

LEES OOK:

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock