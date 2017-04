Moeder met postnatale depressie deelt bizar voorval tijdens het winkelen

Kelly Diane Howland heeft een postnatale depressie. Alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, werd ze tijdens het winkelen aangesproken door een vrouw op haar lichaam.

Kelly liep met haar baby door een kledingzaak toen ze door een vrouw werd aangesproken. Het gesprek begon eerst over koetjes en kalfjes, maar al snel schoof de vrouw de aandacht naar Kelly’s gewicht. De vrouw vraagt of ze het bedrijf It Works kent en of ze na de geboorte van haar zoon niet een paar kilo wil afvallen.

Respect

“Luister, ik ben niet boos omdat dit bedrijf bestaat”, schrijft Kelly op Facebook. “Ik ben niet eens boos op deze vrouw omdat ze hartstikke aardig was en ook maar brood op de plank probeert te krijgen. En ik heb respect voor vrouwen met ballen. Maar laten we niet doen alsof het toeval was dat ze mij benaderde.”

Onzeker

“Het is niet alsof ze naar iedere vrouw in de winkel rende om haar kaartje uit te reiken. Ze kwam naar mij toe – met mijn baby als levend bewijs dat ik net ben bevallen. We weten allemaal dat we in een maatschappij leven die vrouwen na de bevalling onzeker maakt over hun lichaam. Ik denk dat ik niet hoef te spellen hoe onze cultuur druk legt op vrouwen om na de bevalling weer in shape te raken. Dat weten we. We weten het allemaal. Zij ook. En dat is waarom ze mij benaderde”, vervolgt Kelly.

Oppervlakkige opvattingen

De kersverse moeder smeekt om vrouwen die net zijn bevallen niet lastig te vallen met goedbedoelde dieettips. “In plaats van te leunen op oppervlakkige opvattingen die ons zijn aangepraat, kunnen we alsjeblieft focussen op de geweldige, leven gevende, creërende geboorte-fabrieken die we zijn?”

Schoonheid

“Mijn lichaam hoeft niet ingepakt, beknepen of veranderd te worden. Het moet worden gewaardeerd om het ongelooflijke leven dat het in de wereld heeft gebracht. Dat is schoonheid en dát is alles wat het nodig heeft.” Amén.

Bron: Facebook. Beeld: Facebook.