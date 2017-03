Als ze 7 maanden zwanger is, wordt tegen Sandra Notman gezegd dat haar ongeboren dochter zal sterven. Ze volgt haar hart en houdt de baby, ook al wordt een abortus aangeraden. Gelukkig maar, want tegen alle verwachtingen in overleeft baby Rachel het!

De begrafenis was al geboekt en toen riep de verloskundige ineens bij de bevalling: ‘De baby leeft!’. Sandra was stomverbaasd: dat had ze geen moment meer gehoopt.

Er was haar verteld dat baby Rachel zo ziek was dat ze dood geboren zou worden, of vlak na de bevalling zou sterven aan haar nierziekte. Moeder Sandra werd geadviseerd de zwangerschap vroegtijdig af te breken en het kindje te aborteren.

Momenten samen

Maar dat wilde ze niet. Ze dacht niet dat Rachel het zou overleven — het medisch bewijs had zich inmiddels opgestapeld — maar ze volgde toch haar hart. Met een natuurlijke bevalling hoopte ze nog een paar kleine momenten met haar kindje door te brengen voordat ze zou sterven. Sandra liet de bevalling vervroegd inleiden, en baby Rachel kwam ter wereld. Levend en wel.

Medisch wonder

Rachel werd direct overgeplaatst naar een groot ziekenhuis gespecialiseerd in nierziektes. Daar is ze lang onder behandeling geweest, met succes: Rachel is inmiddels 25. Ze heeft mode gestudeerd en is verloofd met een elektricien.

Die emotionele dag in 1991 herinnert Sandra zich alsof het gisteren gebeurde, vertelt ze: “Rachel was zó klein. Ze zag eruit als een fragiel popje. Het was zo zwaar, maar het voelde als een wonder.”

Zo zien moeder en dochter er nu uit samen:



Stralend op de foto in een bericht van Rachel aan haar moeder op Moederdag…



Bron: Daily Mail. Beeld: iStock

