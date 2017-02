Moeder moet op vliegveld bewijzen dat ze borstvoeding geeft

Een afschuwelijk incident op het vliegveld van Frankfurt: een moeder moest aan de douanebeambten bewijzen dat ze borstvoeding geeft door haar borsten te laten zien erin te knijpen.

De 33-jarige Gayathiri Bose stond op het vliegveld van Frankfurt om via Parijs naar Singapore te vliegen.

VIDEO: WAT ALS MANNEN BORSTVOEDING ZOUDEN GEVEN?

Daar werd de moeder van een kind van zeven maanden oud en een kind van drie jaar staande gehouden door de douane. Ze vonden een kolfmachine in haar bagage, maar vonden het verdacht dat de vrouw zonder kinderen reisde. De beambten vragen waar haar kinderen zijn en als die er toch niet zijn, waarom ze het apparaat dan bij zich heeft.

Naar een kamertje

Ze nemen geen genoeg met haar antwoord en Bose moet mee naar een kamertje. Daar wordt gevraagd haar blouse open te maken en haar borsten te laten zien. Een van de beambten vraagt waarom ze geen kolfmachine heeft die constant aan haar borsten vastzit ‘als haar borsten toch lekken’, waarop Bose de man moet antwoorden dat die niet bestaan.

Vernederend

Alsof de hele situatie nog niet vernederend genoeg is, werd de moeder ook gevraagd in haar borsten te knijpen om te bewijzen dat er melk uit komt. Bose voelt zich vreselijk en schaamt zich rot, maar doet het toch omdat ze haar vliegtuig wil halen. Huilend verlaat ze het kamertje.

Explosieve stoffen

Een chef van de douaniers laat weten dat dit absoluut niet de normale gang van zaken is. Normaal gesproken zou zoiets alleen gebeuren als er explosieven of explosieve stoffen zijn gevonden in de bagage van een passagier. Bose onderzoekt nu welke juridische stappen ze kan ondernemen tegen het vliegveld.

Moeder moet bewijzen dat ze borstvoeding geeft: ‘Knijp eens in je borsten’ https://t.co/ZG3KF38j7J pic.twitter.com/oBi4tCgdSd — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 31 januari 2017

LEES OOK:

Bron: Metro UK. Beeld: Facebook