Moeder verliest man aan zelfmoord en dan krijgt ze dít afschuwelijke nieuws

De man van Amy kon niet langer omgaan met zijn depressie. Daarom besloot hij vorig jaar zelf een einde te maken aan zijn leven.

Amy bleef over met hun 2 zoontjes van nauwelijks 5 weken oud.

Blauwe plekken

Het was een loodzwaar jaar. En hoewel ze al genoeg had meegemaakt, kreeg ze nog meer afschuwelijk nieuws voor haar kiezen. Ze kreeg van de artsen te horen dat ze zelf ernstig ziek is: ze heeft leukemie. Dit merkte ze doordat ze overal op haar lichaam plotseling makkelijk blauwe plekken kreeg. Ook had ze opeens vaak een bloedneus.

Maar ze zocht er niets achter. “Het was niets extreems, ik nam gewoon aan dat het kwam omdat ik zo vaak op de vloer speelde met mijn zoontjes. Ik stond er niet echt bij stil.” Toch kwam het nieuws hard aan.

Luchtig blijven

Ondanks alles blijft Amy positief. Ze heeft van dichtbij gezien hoe groot de gevolgen kunnen zijn van een depressie en dat wil ze hoe dan ook voorkomen. Ze probeert met wat humor op social media haar leven zo luchtig mogelijk te houden. Zo schrijft ze op Twitter: “Een dokter heeft net mijn anus geïnspecteerd, hoe gaat jouw maandag?”. En verder: “Een voordeel is dan weer wel dat je aardig wat afvalt, als je ziek bent”.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Go Fund Me