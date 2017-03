Momenten waarop ik besef: mijn dochters worden volwassen

Wat als je dochters je langzaam voorbij groeien? Libelle’s Liesbeth (45) ziet er wel de voordelen van in. Maar ja, hoe groter ze worden, hoe meer je ze moet loslaten…

“Mam, wat ben je eigenlijk klein,” zegt mijn dochter glunderend terwijl ze demonstratief een streepje op de muur zet, vlak boven het mijne, dat al 35 jaar op 1.64 staat. Gelukkig krimp ik nog niet. Het idee zeg! Dat ik op een dag mijn lengtestreepje moet uitgummen en naar beneden moet verplaatsen.

Steeds vaker realiseer ik me dat mijn dochters echt al mega zelfstandig zijn. Nu moesten ze ook wel hoor! Zo ben ik in groep 3 gestopt met brood smeren voor de dames. Met z’n drieën zaten ze te klagen over het ‘vieze’ beleg op hun brood en een teveel of juist gebrek aan boter. Ik zag deze aantijgingen als een uitgelezen kans om voor eens en altijd onder die verschrikkelijke ochtendtaak uit te komen. “Jullie hebben helemaal gelijk,” riep ik. “Vanaf morgen mogen jullie zelf je boterhammen smeren. Kun je zelf bepalen wat je erop doet.”

Toen waren ze nog klein. Vanochtend toen ik beneden kwam vroeg Nikki me of ik ook een verse jus wilde. En Manou stond eitjes te bakken. “Met hele of kapotte dooier, mam? Oh, en de vaatwasser is ook al uitgeruimd!”

Afgelopen weekend kwamen er 12 meisjes dineren, nog voor Manous verjaardag. Daar stonden ze dan: 12 beeldschone meiden in superstrakke jurkjes met echte panty’s. Een beetje make-up op, maar wel allemaal op gympen. Tussen de gangen door verdwenen ze naar buiten. Om gewoon even te chillen.

Maar wat me het meest opvalt is dat ik mijn dochters serieuze dilemma’s kan voorleggen. En dat ze me ook nog raad geven. Zo hoorden ze me laatst twijfelen over een nieuwe klus die ik al dan niet zou aannemen. En dan zegt Nikki: “Mam, het is toch het allerbelangrijkst dat jij leuk werk hebt. Dan maakt het toch niet uit dat je er niet bent als we uit school komen. Als jij hier blij van wordt, dan vinden wij het goed.”

Wow, mijn kleine grote dochter die precies begrijpt hoe ik in elkaar zit. Wat een wijze woorden.

Of ze vertelt me dat ze ontwikkelingswerk wil gaan doen, om vluchtelingen te helpen of les wil geven in arme landen. Over 3 jaar gaat ze. En of ze eigenlijk wel een spaarrekening heeft, want dan kan ze alvast wat geld opzijzetten voor haar vliegticket.

Even later zie ik op mijn werk een appje binnenkomen: “Zitten in de trein naar Hilversum, gaan even shoppen. Kunnen we nog iets voor jou meenemen?”

Pfff, nog maar een paar jaar en dan mag ik waarschijnlijk alleen op uitnodiging langskomen. Want ja, dan delen ze hun agenda helemaal zelf in. En daarna mag ik vast komen oppassen: een fijn vooruitzicht.

Liesbeth (45) is moeder van Manou (14), Nikki (13) en Lynn (11). Ze is getrouwd met Boudewijn en woont samen met haar gezin in Naarden. Liesbeth heeft haar eigen tekstbureau en schrijft blogs op TrueLies.nl. Het is maar goed dat Boudewijn heel relaxed is, want Liesbeth denkt dat alles altijd kan. En eigenlijk is dat ook zo.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

BEKIJK OOK: Wanneer zijn je kinderen groot genoeg om alleen naar school te fietsen?



Beeld: iStock