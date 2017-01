Hilarisch! 3x raden naar wie deze net ontdekte mot is vernoemd

Een kleine, pas ontdekte mot is omgedoopt tot de Neopalpa Donaldtrumpi. Drie keer raden naar wie hij dus is vernoemd (tekst gaat verder onder de video).

Juist: naar deze man natuurlijk. Tip van ons: scroll maar snel verder naar beneden.

Het kleine beestje is vernoemd naar Donald Trump omdat de twee een opvallend uiterlijk kenmerk delen: ze hebben hetzelfde kapsel.

Leefgebied

De mot is ontdekt door de Canadese bioloog Vazrick Nazari, die voor een Amerikaans museum onderzoek doet naar mottensoorten in Californië. Grappig detail is dat de mot vooral leeft in het grensgebied van het zojuist genoemde Californië met Mexico: precies in het gebied waar de nieuwe president de omstreden ‘veiligheidsmuur’ wil plaatsen.

Mocht de bouw van de muur doorgaan, dan wordt ook het leefgebied van de nieuwe Trumpmot in tweeën gesplitst. Ironisch hè? Vonden wij ook.

It’s hard to imagine the moth Neopalpa donaldtrumpi ever benefitting from its association with our new President: https://t.co/9WpTsz4x4D pic.twitter.com/nbpW84zsOM — The New Yorker (@NewYorker) 21 januari 2017

Aangenaam, ik ben de Neopalpa donaldtrumpi. Bioloog vernoemt nieuwe mottensoort naar Donald Trump. https://t.co/PTaCQRfenF pic.twitter.com/A4tStsdQeM — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 19 januari 2017

Nazari wil Trump niet belachelijk maken, integendeel: de bioloog wil aandacht vragen het Amerikaanse ecosysteem, dat momenteel erg kwetsbaar is. Nazari zou graag zien dat Trump de conservering van de broze Amerikaanse ecosystemen hoger op zijn politieke agenda zo zetten, maar of dat nu gaat gebeuren?

So I named a species after @realDonaldTrump. Maybe now he’ll make conservation of fragile US ecosystems a priority?https://t.co/jetz83AHaC — Vazrick Nazari (@vazrick) 17 januari 2017

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: iStock