Midden in de jungle van het Indiase Katarniaghat is een 8-jarig meisje ontdekt. Het meisje eet zoals dieren, beweegt zoals apen, praat niet en begrijpt ook niets van mensentaal. Het lijkt wel Mowgli uit ‘The Jungle Book’.

Het meisje werd 2 maanden geleden door een inspecteur aangetroffen tussen een grote groep met apen in de Indiase regio Uttar Pradesh. De arts vertelde aan Indiase media hoe het meisje eraan toe was toen hij haar aantrof in het wild. Zo vertelt hij: “Ze heeft littekens op haar gezicht en ziet eruit alsof ze een tijd bij dieren heeft geleefd.”

De inspecteur wilde het meisje, na de vondst, uiteraard mee nemen naar de ‘mensenwereld’. Maar toen hij haar probeerde mee te krijgen vielen de apen hem aan. Bovendien maakte het meisje duidelijk dat ze niet mee wilde. Uiteindelijk is het hem toch gelukt de 8-jarige mee te nemen voor medische zorg. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, het meisje was namelijk niet gewend om als ‘mens’ te bewegen. Zo zegt de inspecteur: “Ze kon eerst niet eens op haar 2 benen lopen.”

Het meisje bleek na een check gezond te zijn, maar reageert nog wel vaak agressief op het contact met mensen.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: rtlnieuws.nl. Beeld: KIJK