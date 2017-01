Deze aparte foto van een meisje dat 3 benen lijkt te hebben, circuleert al een paar jaar op internet. Vandaag dook hij weer op: zie jij wat er aan de hand is?

Op de website Imgur geven verschillende mensen toe hoeveel tijd het hen kostte om het ‘mysterie’ op te lossen. “Na enkele zeer verwarrende minuten snap ik nog steeds niet wat er hier aan de hand is”, zegt iemand. En: “Ik zie het eindelijk. Na 2 jaar zie ik het letterlijk net pas”, geeft een ander toe. “Ik dacht echt dat ze 3 benen had”, reageert een derde.

Oplossing

Snap jij het ook nog niet? Komt ie: het meisje houdt een bruine vaas vast, waarvan de vorm en kleur precies lijkt op een derde been. Hij is inderdaad best lastig om te zien, maar om daar nou 2 jaar van je leven aan te besteden…

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Mirror. Beeld: Imgur