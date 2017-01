Zo gaat het nu met nagellak-held Tijn

Tijn kwam met zijn nagellak-actie om geld in te zamelen voor Serious Request uitgebreid in het nieuws. Het gaat niet goed met de dappere knul.

Zijn gezondheid is sinds de kerstdagen erg achteruit gegaan.

Miljoenen

Het jongetje kan steeds moeilijker lopen en daarom kan hij af en toe niet anders dan een rolstoel gebruiken. De familie had nog lang willen nagenieten van de actie van Tijn, ‘Lak Aan’, die heel Nederland verbroederde. Hij haalde ruim 2,5 miljoen op voor Serious Request en miljoenen liepen in december met gelakte nagels rond. Het was toen al bekend dat het jongetje nog ongeveer een jaar te leven heeft.

Positief blijven

Vader Gerrit laat weten aan 3FM: “De week van Serious Request en de actie van Tijn, waren uiterst bijzonder om mee te mogen maken! Het heeft ons veel kracht, vreugde en plezier gegeven in een moeilijke periode. Daarvoor zijn we iedereen zeer dankbaar! Hoewel Tijn ondertussen ernstige problemen heeft gekregen met lopen, waardoor een rolstoel voor grote afstanden onafwendbaar is geworden, heeft dat ons plezier niet in de weg gestaan. Hoewel er ook een paar moeilijke momenten zijn geweest, hebben wij hoofdzakelijk veel van elkaar kunnen genieten en hebben wij ook veel gelachen. Dit vaak naar aanleiding van grappen van onze twee zoons, die het liefst papa en mama (ook vaak met succes) voor de gek houden!”

Mooi

Op de site van 3FM staat geschreven: “Wat Tijn tijdens 3FM Serious Request voor kinderen met longontsteking heeft gedaan is iets wat ons als zender, maar ook heel Nederland heeft geraakt en in beweging heeft gebracht. Niet alleen tijdens de actieweek, vanaf het moment dat Tijn bij de brievenbus stond, tot op de dag van vandaag. 3FM heeft nog altijd veel contact met de ouders van Tijn.”

