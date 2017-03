Een van Nederlands bekendste bloggers werd seksueel geïntimideerd

Cynthia Schultz, voorheen ook wel bekend als Miss Lipgloss, deelt vandaag op haar social media openhartig hoe ze tijdens een wandeling seksueel werd geïntimideerd door een voorbijganger.

“Vanochtend ging ik naar de Wijthmenerplas om in alle rust de dag te beginnen. Daar werd ik op een hele nare manier seksueel geïntimideerd. Ik zeg expres ‘op een hele nare manier’: het is altijd bizar en onacceptabel, maar in de stad of op een drukke plek is het minder angstaanjagend omdat je weet dat het alleen woorden zijn en er minder snel over gegaan kan worden tot daden”, schrijft Cynthia.

Broek naar beneden

“In een stukje bos kwam een man naar me toe lopen. Hij versperde me de weg en zei: ‘Wil je een lekkere dikke pik zien?’ Hij trok zijn broek al naar beneden toen ik ‘Nee’ zei en stevig doorliep. Ik dacht nog: niet rennen, niet meteen m’n telefoon pakken, gewoon met een rechte rug stevig doorlopen, anders triggert mijn gedrag misschien iets bij hem.”

112

De Zwolse blogger belde 112 zodra ze durfde om te kijken. De politie vond de man snel, maar kon niet veel anders doen naast een waarschuwing en een notitie. Cynthia is ontzettend boos om het voorval.

Vrijheid

“Dat je dus bang moet zijn om alleen een stuk te gaan wandelen of fietsen. Dat ik zó bang was dat ik na mijn vluchtreactie alleen maar kon trillen en huilen. Dat deze man zijn slag misschien wél had geslagen bij een jonger, onzekerder meisje. Dat die misschien wel verkracht zou zijn geweest. Dat de politie niks kan.Morgen ga ik verdomme weer in het bos wandelen. Ik laat me mijn vrijheid niet afnemen.”

Vandaag was echt zo’n goeie dag! 🙏🏻 Een bericht gedeeld door Cynthia Schultz (@cynthiapuntnl) op 9 Mrt 2017 om 11:50 PST

