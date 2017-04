De hele wereld heeft het over deze Nederlandse vrouwelijke piloot

Michelle Gooris komt uit Amsterdam, is 25 jaar en piloot. En daarvan zijn ze in de rest van de wereld nogal onder de indruk.

Michelle vliegt voor Ryanair en houdt haar avonturen als piloot bij met jaloersmakende foto’s die ze deelt op Instagram. Daarnaast heeft ze een eigen YouTube-kanaal: Dutchpilotgirl. “Mensen zeggen me dat ik niet bepaald de gemiddelde piloot ben, maar ik ben dol op mijn werk en de plekken waar het me brengt. De geweldige locaties zijn een bonus. Mensen die op Instagram kijken denken dat ik alleen maar vakantie vier, maar het draait niet alleen om op het strand liggen. Een passagiersvliegtuig vliegen is hard werken en vereist een hoop concentratie. Je draagt immers een grote verantwoordelijkheid op je schouders.”

Opa

Ze begon op haar 19e met vliegcursussen. “Mijn opa haalde zijn vliegbrevet op zijn 74ste, dus ik dacht: als hij het kan, kan ik het ook. Mijn eerste vlucht was met een Boeing 737 van Barcelona naar Ibiza. Het was maar een vluchtje van 33 minuten. Sindsdien vlieg ik de hele wereld over.”

Flexibel

“Mensen denken dat het me om de levensstijl gaat, maar dat is niet zo. Het gaat me om het vliegen. Werken met de verschillende technieken van het vliegtuig, het weer… En de ene dag ben ik hier, de volgende daar. Dat vind ik er heerlijk aan.”

Wij vinden het vooral ook heel stoer.

☀️Crazy how fast time flies! Seems like yesterday since my first solo flight in the Piper Archer. ✈️ I was super nervous and even forgot that, we as students, were not allowed to make touch and goes on the small runway… 😇 So what did I do? 😅😂😜Watch this video on my Youtube Channel! Een bericht gedeeld door Michelle ✈️ B737 Airline Pilot (@dutchpilotgirl) op 8 Apr 2017 om 10:12 PDT

It is so funny when you enter the sim after getting used to fly in the actual aircraft. ✈️😘 One engine inoperative raw data approaches, go-arounds, circlings and a lot more! ☺️ Dublin simulator: 👌😃 Een bericht gedeeld door Michelle ✈️ B737 Airline Pilot (@dutchpilotgirl) op 21 Feb 2017 om 1:40 PST

Bron: The Sun. Beeld: Instagram