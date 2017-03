Nicolette Kluijver laat voor het eerst wat horen na haar operatie

Presentatrice Nicolette Kluijver heeft op Instagram de arts bedankt die haar onlangs geopereerd heeft.

Nicolette liet afgelopen week een deel van haar linkerlong verwijderen. Dit omdat er een vroeg stadium van longkanker bij haar is geconstateerd.

Held

“Ik ken een superheld, Dr. R. Zandbergen #currentfeeling #underconstruction”, schrijft de jonge vrouw bij haar foto van een dokter-poppetje. Het is de eerste keer dat ze wat van zich laat horen na de ingreep. De arts heeft als specialisme longchirurgie en werkt in het AMC. De foto heeft al duizenden likes gekregen en alle fans wensen haar veel sterkte met herstellen.

Beter nieuws

Al haar werkzaamheden bij RTL heeft ze neergelegd. Haar goede vriend Dennis Weening liet eerder al weten dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. Dennis gaat ervan uit dat Nicolette er weer snel bovenop komt. Komend seizoen is ze volgens hem gewoon te zien in Expeditie Robinson, het programma dat ze al seizoenen lang samen presenteren. Nicolette is moeder van een tweeling en is samen met Joost Staudt.

I know a superhero Dr. R. Zandbergen #currentfeeling #underconstruction 😁 Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 12 Mrt 2017 om 9:31 PDT

This is it! #myfaithisbiggerthanmyfears 🍀Dank voor alle lieve berichten. Ik heb heel veel steun aan jullie gehad! Ik heb geweldige artsen waar ik het volste vertrouwen in heb! #iwillrockthis 💋#illbeback Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 7 Mrt 2017 om 3:49 PST

Vijf dagen geleden plaatste de presentatrice deze foto, vlak voor haar operatie:

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland! Bron & Beeld: Instagram