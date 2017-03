Nicolette Kluijver plaatst voor het eerst na zware longoperatie een sexy selfie

Presentatrice Nicolette Kluijver is weer in voor sexy grapjes, blijkt uit een recente post op Instagram. En dat terwijl ze aan het begin van deze maand een zware longoperatie onderging.

Er werd een voorstadium van longkanker bij Nicolette geconstateerd. Maar ze waren er gelukkig op tijd bij en inmiddels is ze ‘kankervrij’ verklaard. De RTL-presentatrice wordt volgens eigen zegge thuis erg in de watten gelegd door haar man, chirurg Joost Staudt, en hun 3 kinderen.

Lekker lezen

Maar op Instagram laat Nicolette al weten dat ze in is voor grapjes – en zelfs sexy foto’s. Zo ligt ze op een foto in een sexy outfit op bed. Daar schrijft ze bij: ‘Ik heb mijn eigen boekenbal’. Dat bal werd afgelopen vrijdag in Paradiso gehouden met als thema verleiding, maar daar kon Nicolette niet bij zijn.

Rustig aan

Wanneer de jonge vrouw weer aan het werk gaat voor RTL, is nog niet bekend. Ze moet van de artsen veel rust houden voordat ze weer aan de slag gaat. “De kanker is weg. Het is een gevecht geweest, maar ik wist dat ik kon winnen”, schreef Nicolette eerder op Instagram. Ook bedankte ze haar arts in een post op social media.

Ik heb mijn eigen boekenbal 📗📕📙#saturdaynight #readreadread Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 25 Mrt 2017 om 1:30 PDT

Bron: AD. Beeld: Instagram