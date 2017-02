Nieuwe levensgrote staatsieportretten koningspaar onthuld

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn weer op het doek vereeuwigd. Ditmaal in 2 levensgrote portretten, gemaakt door de van oorsprong Zweedse kunstschilder Urban Larsson. (Tekst gaat door onder video).

De 2 schilderijen zijn onthuld in de Sociëteit De Witte in Den Haag door de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit.

In know the artist Urban Larsson only paints from life so they must have posed for him in his studio where Breitner once worked. pic.twitter.com/rPdXjkCPzn

— Scott E. Bartner (@SBartner) 8 februari 2017