Dít is de nieuwe vriend van actrice Halina Reijn

Halina Reijn (41) maakt vandaag bekend dat ze een relatie heeft met oud-Ajacied Daniel de Ridder. Ze bevestigt het nieuws op Instagram.

Daar deelt ze een foto van haar 33-jarige vlam.

Iedereen mag het weten

“Mijn lief”, schrijft Halina bij de foto waar Daniël samen met een beertje in bed ligt. Het is de eerste officiële foto die ze van haar verkering plaatst, waardoor het nu voor de hele buitenwereld duidelijk is dat ze bij elkaar horen. Daniël ging eerder met Tatum Dagelet. Halina had vorig jaar nog een korte relatie met ex-voetballer Edgar Davids.

Mijn lief. Een bericht gedeeld door halinareijn (@halinareijn) op 7 Mei 2017 om 11:29 PDT

Eerder deelde ze al een foto van haar nieuwe liefde op Instagram, maar daar stonden ook andere collega’s van haar op. Toen was het nog niet duidelijk dat Daniël en Halina een relatie hebben.

London ❤️ Een bericht gedeeld door halinareijn (@halinareijn) op 6 Mei 2017 om 5:30 PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram