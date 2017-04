Nieuwslezeres leest live op televisie over de dood van haar eigen man

Een ware nachtmerrie voor een nieuwslezeres uit Indië. Ze hoorde live op televisie dat haar man was omgekomen bij een auto-ongeluk.

Ze had een dienst bij haar werk en las nietsvermoedend het wereldnieuws voor.

Vreselijk

Tot ze overschakelden naar een live reporter, die aanwezig was bij een plek waar een groot auto-ongeluk had plaatsgevonden. Hij beschreef de kleur van de wagen en ook het type auto. De verslaggever vertelde dat er 3 inzittenden omgekomen waren bij de crash.

Pas tijdens het gesprek met de reporter kreeg de nieuwslezeres steeds meer door dat het om haar man ging. Dit terwijl de reporter geen namen had gegeven van de slachtoffers. Maar de nieuwslezeres zag beelden van de wagen waarvan ze wist dat dat degene was waarmee haar man op pad was gegaan, eerder die dag. Ze maakte de televisie-uitzending wél gewoon af, maar stortte volgens collega’s direct daarna volledig in.

Volhouden

Uiteindelijk bleek dat haar zender wel al wist dat het om haar man ging, maar dat ze haar niet live tijdens de show wilden onderbreken. “Het zegt veel over haar professionaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel dat ze nog doorging en kalm bleef. Op het moment dat de camera’s uit gingen belde ze meteen haar familie en stortte ze in. Ze is ook meteen vertrokken naar de plaats van het ongeval. We leven heel erg met haar mee.”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: YouTube