Dít zijn de nieuwste aanwijzingen van Wie Is De Mol

Het blijft elk jaar weer gissen en gokken – want wat is het altijd spannend, raden wie nou De Mol is. Er zijn na de aflevering van vanavond weer nieuwe hints bijgekomen.

Wij zetten ze even voor je onder elkaar. Zijn ze jou opgevallen?

1. Groen

Imanuelle zit alleen aan de bar met groen licht (Mol kleur). Verdacht of niet?





2. Op Twitter denken er ook een boel het te weten.

Aan het begin van de poster opdracht hoorde je meerdere keren Für Elise, dat zijn de piano toetsen Dis & E.. Diederik?? #moltalk #widm — Lot (@Lot_Hart) 4 februari 2017

Heel verdacnt dat Jochem oog in oog stond met de poster en vervolgens een andere kant opliep #moltalk — Yaniek Bissels (@yaniek_xx) 4 februari 2017

Imanuelle denkt dat de handtekening van de mol is. Uiteraard weet ze heus wel dat dat niet zo is. Dwaalspoortje zetten! #Moltalk — Milo (@MReegen) 28 januari 2017

3. En dit zijn officiële hints van de WIDM-crew

Thomas heeft de lege envelop van Jochem gekregen, toen hij terugkwam uit het veld #moltalk — WIDM Hints 2017 (@WIDMHints2017) 4 februari 2017

Als Thomas de enveloppen uit wil delen, pakt hij zelf snel de tweede envelop #widm #widmhints #wieisdemoltips pic.twitter.com/12cP1K5HeP — WIDM Hints 2017 (@WIDMHints2017) 4 februari 2017

4. Een verdachte handtekening…

Remember Jochems zogenaamde handtekening? , links zie je zijn echte handtekening.. #widm #moltalk pic.twitter.com/fadpcoC5ou — Queen of Sassyness (@Jansdeunicorn) 4 februari 2017

5. De titel



Heb jij het gezien? Alweer staan de letters D, N, A in de afleveringstitel. Dit was ook het geval bij de vorige vier afleveringen. Dit kan te maken hebben met de Tweelingenhint, of misschien wel met ‘wetenschapper’ Diederik?

6. ‘Teugels in handen’

De titel van deze 5e aflevering is ‘teugels in handen’. De deelnemers moesten paardrijden, dus ja, ze hadden bijna allemaal wel een keer de teugels van de paarden in hun handen. Maar als je goed hebt opgelet: Sanne heeft wel élke keer de teugels in handen gehad… Maar ja, op een paard stond weer een diamant-vorm met daarachter een ‘J’ geschreven. Zou dat wat betekenen?

7. De sjaal van Jochem

Jochem heeft een sjaal van de voetbalclub ADO Den Haag om. Op het logo van deze club staat een ooievaar. En ja, ooievaars staan er om bekend mollen te eten.

8. Stieren

In de posteropdracht kwamen veel posters langs met stieren. Het sterrenbeeld van Thomas is Stier.



9. De meest populaire deelnemer tot nu toe voor de titel De Mol 2017?

Thomas kreeg opnieuw de meeste stemmen in de poll. Stem op de nieuwe poll via https://t.co/yn1v5JELZU #widm pic.twitter.com/zAbfA4qzdL — Wie is de Mol? (@WIDMnl) 4 februari 2017

