Bizar: nieuwste internethype veroorzaakt levenslange littekens

Dat we een tijd terug massaal meededen met de ‘ice bucket’ challenge, waarbij je een emmer ijswater over jezelf heen kiepert, was vrij onschuldig. Nu gaat er een gevaarlijke trend het internet over.

De nieuwste internethype is namelijk zó gevaarlijk dat het kan zorgen voor levenslange littekens.

Oppassen

Het heet de ‘Salt & Ice’-challenge en het houdt in dat je op je blote huid zout strooit om er vervolgens een ijsklontje op te laten smelten. Het contact tussen zout en ijskoud water zorgt voor een chemische reactie, waardoor je nare wonden op je huid kunt krijgen. Wat ’t helemaal een bizarre uitdaging maakt is dat kinderen elkaar uitlokken om de pijn zo lang mogelijk te verdragen. Hoe lang de substantie hun huid aanraakt, hoe erger de wonden worden.

The after affects of the #saltandicechallenge Een bericht gedeeld door Chase Guns170VLOGS (@chase_guns170vlogs) op 3 Jun 2016 om 9:54 PDT

Het kan zelfs tweede- en derdegraadsbrandwonden veroorzaken. De trend begon in Amerika en in Engeland en lijkt nu steeds dichterbij huis hip te zijn. Brandwondencentra waarschuwen voor de levenslange gevolgen die deze hype kan hebben. In Engeland zijn al een aantal kinderen in het ziekenhuis beland na het meedoen aan deze challenge. Waarschuw dus je (klein)kinderen op tijd.

