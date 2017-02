Zó ziet het Nigeriaanse jongetje dat ‘behekst’ was er nu uit

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de wereld kennismaakte met de Nigeriaanse Hope. Het jongetje werd verlaten door zijn familie omdat ze dachten dat hij ‘behekst’ zou zijn.

Een Deense reddingswerker, Anja Loven, heeft samen met haar team het 3-jarige jongetje toen gered.

De tekst gaat verder na de video.

Prins Harry gaat samenwonen met zijn nieuwe vriendin.

Nog een keer

Ze stond samen met Hope op de iconische foto, die een jaar geleden viral ging, nu na. Want Hope ziet er ontzettend gezond en blij uit. “Het is precies een jaar geleden dat iedereen Hope leerde kennen. Deze week gaat hij voor het eerst naar school.” Anja en haar man David hebben een weeshuis opgezet in het oosten van Nigeria en vangen daar weeskinderen uit het hele land op. Ze zijn een inspiratie geworden voor mensen uit de hele wereld.

Samen

Hope werd een jaar terug uitgehongerd en onder de wormen door Anja gevonden. Anja gaf hem te eten en te drinken, wikkelde hem in een doek en bracht hem gelijk naar het ziekenhuis. Ze heeft zijn leven gered – wat een prachtige actie van de vrouw. Toch ziet zij het anders: “Ik stond toevallig op de foto, maar we hebben Hope met zijn allen gered”.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Independent. Beeld: Facebook