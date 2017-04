Nog meer goed nieuws: ook BzV’s Olke is verliefd

Ongelooflijk maar waar: álle boeren van het afgelopen seizoen Boer zoekt Vrouw zijn gelukkig in de liefde. Zelfs Olke, die tijdens de citytrip nog bruut werd afgewimpeld door Sandra.

Nadat Sandra de Fries meedeelde dat ze niet meer dan ‘warme vriendschappelijke gevoelens’ voor hem koesterde, besloot Olke dat dat voor hem niet genoeg was. Hij bedacht zich dat hij ook een brief had ontvangen van een Amerikaanse vrouw die nota bene bij hem in het dorp woont. Olke hapte destijds niet toe omdat hij eigenlijk voor een Nederlandse vrouw wilde gaan, maar besloot haar toch een kans te geven. Dat bleek een schot in de roos. Hij belde de Amerikaanse Karen en de twee zijn nu dolgelukkig samen. Sandra, wie?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: AD.nl. Beeld: KRO-NCRV