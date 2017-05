Obama vroeg tot twéé keer toe déze Nederlandse vrouw ten huwelijk

Natuurlijk heeft de Amerikaanse ex-president ook een liefdesleven gehad vóór hij een relatie kreeg met zijn o zo geliefde Michelle.

Maar dat hij een Nederlandse vrouw tot 2 keer toe ten huwelijk heeft gevraagd, wisten maar weinig mensen.

Wie dan

Dit blijkt uit de meest recente biografie Rising Star over de voormalige Amerikaanse president. Barack Obama zou verliefd zijn geweest op Sheila Miyoshi Jager, een vrouw van Nederlandse en Japanse afkomst, met wie Barack vroeger ook samenwoonde. Volgens de auteur van de biografie, David J. Garrow, zou Barack Michelle ook hebben bedrogen met zijn oude liefde.

Toekomst

Bij het 1e aanzoek vond Sheila het te vroeg om te trouwen: ze waren toen nog jong en gingen pas net studeren. Ze bleven wel bij elkaar en wilden gewoon een tijdje later trouwen. Toen Obama aan Harvard ging studeren, deed hij nog een poging. Sheila zou verhuizen naar Seoul en hij wilde dat ze bleef. Toch hadden ze allebei toen al door dat hun wegen gingen scheiden in de toekomst: de ambitieuze Barack wilde de politiek in en Sheila wist niet of ze dat zou willen.

Eeuwige vlam

Ook toen Obama Michelle leerde kennen, bleven de 2 contact houden. Zo zegt zij in het boek dat Barack met haar is vreemdgegaan tijdens het begin van zijn relatie met Michelle. Sheila: “Ik voelde me daar wel altijd slecht over”.

Dit is Sheila:

How come this was NEVER told before Obama got elected?

Meet Obama’s first live in girlfriend who he proposed first!

Sheila Miyoshi #Jager! pic.twitter.com/RtWZdhVh7S — Ayn (@AynRiedel98) 3 mei 2017

Bron: AD. Beeld: ANP