Dít is de beste oefening die je kunt doen voor je spieren

Ouder worden zorgt er misschien wel voor dat je wijzer wordt, maar echt fijn voor je spieren is het niet. Je spieren slijten namelijk met de jaren.

Toch is er iets wat je kunt doen, zo meldt de New York Times.

Oefenen

Je kunt namelijk een bepaalde oefening doen om de veroudering van je lichaam tegen te gaan. Voor het onderzoek werden alle deelnemers getest en werd hun spiermassa gemeten. Daarna werden ze onderverdeeld in kleine groepjes, die allemaal een ander soort sport gingen beoefenen. Zo ging de een gewichtheffen, de ander fietsen, noem maar op. Na 12 weken werden hun spieren weer getest.

Lekker doen

Wat blijkt? Er was meer spieractiviteit bij de mensen die aan interval training deden. Dat wil zeggen: deze mensen fietsten 4 minuten zo hard als ze konden en ze mochten daarna 3 minuten rust nemen. Zij waren het fitst in vergelijking met de andere sporten. Rustig aan trainen of gewichtheffen had veel minder effect op het slijten van hun spieren.

Leeftijd

Het bijzondere is: een groep van mensen onder de 30 jaar deed ook mee aan het onderzoek, maar voor mensen boven de 60 had de interval training een positiever effect. Dus: zeker op leeftijd zijn zulke trainingen aan te raden.

Bron: New York Times. Beeld: Getty