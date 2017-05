De meiden Lisa, Shelley en Amy hebben vlekkeloos gezongen, vanavond op het Eurovisie Songfestival. En met een 11e plek, mogen we heel trots zijn.

OG3NE trad als 6e op. Na afloop zwaaiden de zussen in tranen naar het publiek en omhelsden ze elkaar. Van de vakjury kreeg de meidengroep behoorlijk wat punten en stonden we op een 5e plek.

Winnaar

Portugal heeft de zangwedstrijd gewonnen met een intiem nummer van een ingetogen zanger in zijn eigen taal. Aan de finale in Kiev deden vanavond 26 landen mee. Het was een emotionele dag voor de Nederlandse meiden. Vanochtend zagen de zussen tot hun grote verrassing dat hun ernstig zieke moeder naar Kiev was gekomen voor hun optreden. Eerder was dit niet het plan omdat haar gezondheid het niet toelaat. Hun Songfestival-nummer, Lights and Shadows gaat over haar. “Mom…This one was for you….!!”, schreven de zangeressen na afloop op Facebook.

Bron & Beeld: ANP