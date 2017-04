O’G3NE blijft in Kiev ondanks ernstig zieke moeder

De moeder van de 3 meiden van O’G3NE heeft een zeldzame vorm van botkanker. Toch geven de zangeressen hun carrière niet op om bij hun moeder te zijn.

Lisa, Amy en Shelley laten weten dat zij in Oekraïne zullen blijven – mocht er iets aan de hand zijn tijdens het Eurovisiesongfestival.

Behandelen

“Mama wil absoluut niet dat haar ziekte onze carrière in de weg staat. Dus we blijven ook in het allerergste geval in Kiev”, zo zeggen de meiden. Hun moeder heeft een kwaadaardige vorm van kanker. “Er wachten haar weer nieuwe behandelingen omdat er nieuwe tumoren zijn bijgekomen en oude helaas zijn teruggekeerd”, vertelt Lisa. “Wanneer ze bestraald wordt, weten we nog niet, maar niet in de Kiev-periode. Gelukkig maar.”

Op 11 mei doen de meiden mee aan de eerste ronde van het Eurovisiesongfestival. Ze hopen dan een plek voor de finale te behalen, die 2 dagen later plaatsvindt. Amy: “Onze moeder gunt ons dit avontuur. En ze weet dat we, waar dan ook, altijd aan haar denken en in geen geval onze carrière boven haar gezondheid plaatsen.”

