Onherkenbaar: zó zag je Fred van Leer nog nooit

Fred van Leer, een van de bekendste stylisten en modekenners van ons land, heeft zich volledig onherkenbaar gemaakt.

Je moet écht weten dat hij het is, want anders…

De tekst gaat verder na de video.

Ouders ontdekken dat ze opa en oma worden.

Leuke klus

Fred houdt van mode en weet er veel vanaf – dat wisten we al, ja. Maar wat we eigenlijk niet wisten is dat hij ook meeloopt met shows. En wel met die van Artitude bij de Amsterdam Fashion Week. Een andere bekende Nederlander die meeliep met de show was Holly Brood. Wij zijn in ieder geval fan van Freds outfit: hoe stoer staat dit? De Fashion Week in onze hoofdstad duurt nog tot 29 januari.

‘Onze’ Bastiaan van Schaik maakte een prachtige foto’s van Fred in actie:

Dit gaat weer een weekend worden …. Ben je er klaar voor @everonhooi @hollybrood #iknogniet #moetnog1886uurindesportschoolzijn @artiitude Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 24 Jan 2017 om 7:15 PST

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Beeld: Instagram / Bastiaan van Schaik