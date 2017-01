Opmerkelijk: ontvoerde baby is na 18 jaar weer terecht

Een horrorverhaal van 18 jaar geleden: een vrouw die deed alsof ze een zuster was, nam uit een ziekenhuis een pasgeboren baby mee.

Dit gebeurde in de Amerikaanse staat Florida in de stad Jacksonville.

Bewezen

Maar er is vandaag iets bizars gebeurd. Na 18 jaar is het ontvoerde meisje weer terecht. Ze is deze week gevonden in Walterboro in de staat South-Carolina. Dat heeft sheriff Mike Williams vrijdag tegen de Amerikaanse zender CNN gezegd. Een DNA-test bevestigde dat het inderdaad om de 18-jarige Kamiyah Mobley gaat die als baby uit het ziekenhuis werd meegenomen. De verdachte is opgepakt door de politie. Het meisje woonde al die tijd bij haar ontvoerder.

Tips

Met de hulp van anderen is het ontvoerde meisje nu weer terecht. De jonge vrouw werd gevonden na een aantal tips die binnen waren gekomen bij het nationale centrum voor vermiste kinderen, zo liet de sheriff weten. Mobley werd op 10 juli 1998 enkele uren na haar geboorte ontvoerd. De ontvoerder was alleen zichtbaar op een vage bewakingsvideo en was nooit gevonden. De ontvoering trok destijds de nationale aandacht. Hoe het met het meisje gaat op fysiek en mentaal gebied, is nog niet bekend. De naam van het meisje wordt om privacy-overwegingen geheim gehouden.

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter