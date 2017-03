De oordopjes van deze vrouw explodeerden in het vliegtuig

Een vrouw die onlangs van Beijing naar Melbourne vloog, kreeg de schrik van haar leven. Haar oordopjes explodeerden terwijl ze tijdens de vlucht muziek luisterde.

De oordopjes die ze in had, werkten op een batterij.

Twee uur na de start hoorde de vrouw, wiens naam niet bekend is, een harde knal. “Toen ik me omdraaide, voelde ik m’n gezicht branden. Ik greep naar m’n gezicht, waardoor de oordopjes verstrikt raakten rondom m’n nek. Ik bleef het branden voelen, dus ik trok ze uit en gooide ze op de vloer. Er kwamen vonkjes en wat vuur vanaf. Toen ik er met mijn voet op stampte, kwam het cabinepersoneel al met emmers water.”

Verbrand plastic

Het merk van de oordopjes is niet bekend. De cabine vulde zich met een lucht van verbrand plastic, verbrande elektronica en verbrand haar. “Mensen bleven de hele vlucht lang hoesten”, zegt het slachtoffer in een statement.

Gesmolten

Het Australian Transport Safety Bureau vermoedt dat de batterijen van de oordopjes zijn gesmolten en zo in de fik vlogen. Het bureau adviseert passagiers apparaten met batterijen goed op te bergen en altijd mee te nemen in de handbagage.

