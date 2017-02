Op het bordje van… zangeres Do

Zangeres Dominique Rijpma van Hulst (35), beter bekend als Do, hield voor ons een week lang een eetdagboek bij. Want wij vragen ons natuurlijk af: is ze van nature zo slank of moet ze er heel veel voor doen eh… laten?

MAANDAG

• Ontbijt

Hüttenkäse met tomaatjes, rode ui, waterkers en olijfolie met een zuurdesemboterham

met hummus. Drankje: dubbele espresso met melk.

• Lunch

Twee gekookte eieren, avocado met olijfolie, peper en zout, stuk zuurdesembrood met roomboter.

• Diner

Verse noodlesoep met stukjes rundvlees, rood pepertje, koriander, citroen. “We proberen sinds een tijdje alles zelf te maken, dus niets meer uit een pakje.”

• Tussendoor

Worteltjes en stukjes pure chocolade.

DINSDAG

• Ontbijt

Boterham met roze muisjes. “We hebben door de geboorte van onze dochter Loulou in november nog 6 pakken met roze muisjes staan en tja… die moeten natuurlijk op! Heerlijk op een zuurdesemboterham met roomboter. En natuurlijk een dubbele espresso om goed wakker te worden.”

• Lunch

Salade met parmaham, blauwe kaas, nectarine, pecannoten en lente ui

• Diner

Groene curry met babymaïs, sperziebonen, rood pepertje, aardappel, koriander en stukje op de huid gebakken zalm. Drankje: Glas rode wijn

• Tussendoor

Bakje kibbeling met ravigottesaus

WOENSDAG

• Ontbijt

Weer die lekkere bammetjes met roze muisjes met een dubbele espresso. “Omdat onze Loulou nog niet doorslaapt, blijf ik ’s ochtends graag wat langer liggen. En dat is net de tijd waarin ik een broodje met hütenkase en verse groenten kan maken. Ach… hagelslag is ook lekker.”

• Lunch

Hummussalade met kerstomaatjes, basilicum en en beschuitje met guacamole en basilicum. Drankje: Verse jus d’orange.

• Diner

Truffelpasta met Parmezaanse kaas. Drankje: Glas rode wijn

• Tussendoor

Biologische carrotcake met flat white. “Suiker is suiker, maar ik probeer geen junkfood te eten.”

DONDERDAG

• Ontbijt

Speltboterhammen met roomboter en muisjes, biologische belegen kaas en parmaham.

Drankje: Dubbele espresso met glas water

• Lunch

Twee speltboterhammen met biologische belegen kaas, spek, twee gebakken eieren en tuinkers. Drankje: spa rood

• Diner

Stukje gebakken kabeljauw, roergebakken spinazie met sesamzaadjes, basmatirijst met kokos. Drankje: spa rood. “Ik drink de hele dag door spa rood, ben er echt verslaafd aan, lekker met ijs en met een klein scheutje Limeau Ginger Ale.”

• Tussendoor

Banaan en mango

VRIJDAG

• Ontbijt

Yoghurt met granola en stukjes peer en banaan, schepje lijnzaad. Drankje: een dubbele espresso

• Lunch

Focaccia met mozzarella, truffelchampignons en rucola bij Feduzzi in Amsterdam. Drankje: een Chinotto

• Diner

Een heerlijk diner bij restaurant MOS (zie filmpje)

• Tussendoor

Worteltjes en rozijnen

ZATERDAG

• Brunch

“Mijn lief Marc houdt heel erg van koken, dus in het weekend pakt hij vaak uit. We beginnen de dag rond 11.00 uur met een brunch met een tafel vol broodjes, roomboter, zalm, pure chocoladepasta en biologische kaas.”

• Diner

Indiase curry met kip, aubergine en doperwten

ZONDAG

• Ontbijt

Yoghurt met cruesli en fruit. Drankje: verse jus.

• Lunch

Zuurdesembrood met wilde zalm, gepocheerd eitje en tuinkers.

• Diner

Gebakken inktvis en mosselen met stokbrood en botersla met tomaatjes en vinagrette. Drankje: glas witte wijn, spa rood.

7x DO OVER ETEN

Écht lekker: “Dat is lange tijd sushi geweest, maar nu ga ik voor kippensoep.”

Guilty pleasure: “Vruchtenhagel.”

Vroeger: “Mijn moeder probeerde altijd nieuwe dingen: Surinaams, Marokkaans, Indiaas… we aten alles thuis. Ik probeer mijn zoontje Jip (3) ook zoveel mogelijk dingen te laten proeven.”

Op de weegschaal: “Als tiener was ik heel druk met mijn gewicht, maar toen ik later foto’s van mezelf terugzag dacht ik: waar hád ik het over? Ik eet gezond, maar wil ook genieten van een etentje of een lekker wijntje. En hoewel ik na mijn eerste zwangerschap 28 kilo aankwam, waarvan er 6 nooit meer zijn weggegaan, was ik na de bevalling van Loulou na 2 weken zonder moeite weer op gewicht.”

Sport: “Ik doe één keer per week aan yoga.”

Eten en toeren: “Als ik druk ben met optreden of een tv-programma moet ik eerlijk zeggen dat ik vaak vergeet te eten. Gelukkig neemt mijn personal assistant Shirley vaak even wat te eten voor me mee en kun je onderweg en bij tv-opnames ook steeds gezondere maaltijden krijgen.”

EN DIT ZEGT DE DESKUNDIGE

Voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein nam het Do’s eetverslag onder de loep. “Keurig hoor! Drie maaltijden per dag met steeds een component eiwit, vet en koolhydraten. Mooi in balans met weinig ongezonde producten, behalve die muisjes! Maar goed, een ‘guilty pleasure’ mag best!”

Romig

“Het eten van Do is wel iets te rijk aan verzadigd vet: roomboter, kaas, krokante muesli of granola, mozzarella, gebakken ei met spek. Ze zou een stapje kunnen maken door iets vaker plantaardige alternatieven te zoeken. Het kiezen van peulvruchten, bijvoorbeeld linzen of bonen, in plaats van ei, kaas of vlees in een salade scheelt ook veel. Het assortiment bij de supermarkten is enorm gegroeid en een blikje zwarte bonen is heel makkelijk en lekker voor in je salade. Voor op brood is pindakaas (zeker als het 100% pindakaas zonder toevoegingen is) helemaal goed, een andere noten- of zadenpasta kan natuurlijk ook. Je kan ook hele lekkere groentespreads krijgen en neem zo af en toe ook eens een snee appelstroop, want het is de vraag of Do voldoende ijzer binnen krijgt.”

Geen drukte

“Aan het eten van Do zie je ook dat goed eten voorkomt dat je gaat snacken. Daar krijgt ze van mij echt een pluim voor! En ik ben het helemaal eens met haar visie op eten voor kinderen: schuif ze gewoon alles voor, maak er geen drukte over en laat ze vooral alles proeven.”

REACTIE DO

“Dank voor de complimenten, leuk te horen dat we ‘goed bezig zijn’ met onze maaltijden. Ik heb vaak fases, dus nu eet ik meer eieren, kaas en brood en roomboter, maar ik heb ook tijden dat ik juist veel peulvruchten eet. Ik ga proberen hier meer een balans in aan te brengen.”

PS. Do heeft een nieuw, Nederlandstalig album: Momentum. “Het is het meest persoonlijke album dat ik had kunnen maken.” Hebben? Je bestelt ‘m hier.

