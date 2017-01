Lieve opa gezocht: kleinkinderen starten datingsite voor oma

Lucas (13), Indy (12), Julian (9) en Lora (2) zijn op 1 januari begonnen met een heel bijzonder goed voornemen: een opa vinden voor oma Marjan. Daarvoor hebben ze zelfs een datingwebsite in het leven geroepen.

Via de website omazoekteenopa.nl proberen de 4 kleinkinderen de perfecte man voor hun oma te vinden. “Oma is 62 jaar en ze staat midden in het leven. Wij gunnen haar een opa om leuke dingen mee te doen”, schrijven de kleinkinderen.

Limburg of omgeving

Wat ze zoeken? “Een man in de leeftijd van 55 tot 65 jaar, woonachtig in Limburg of omgeving. Een lieve, rustige maar wel ondernemende man die gevoel voor humor heeft. Bij voorkeur zonder angst voor een kleine hond en kleinkinderen.”

Tinder geen succes

Eerder probeerden de kleinkinderen het al via Tinder, maar dat bleek niet zo’n succes. Daarom hopen Lucas, Indy, Julian en Lora hun oma nu op deze manier aan de perfecte opa te helpen.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Istock