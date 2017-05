Opmerkelijke carrièreswitch voor Bill Clinton

De eerste First Husband van de Verenigde Staten is hij nét niet geworden. Geen probleem voor Bill Clinton, want hij heeft een nieuwe passie ontdekt: de voormalig president gaat een thriller schrijven.

Bill Clinton is nog steeds hartstikke populair, ook hier in in Nederland. In bovenstaande video is te zien hoe de oud-president eerder dit jaar met open armen in onze hoofdstad werd ontvangen.

En nu gaat Clinton zijn fans dus verblijden met zijn allereerste fictieve verhaal.

Samen met de bekende thrillerschrijver James Patterson werkt Bill Clinton aan het boek. Er zijn nog maar weinig details bekend over het verhaal, maar één ding weten we al wel: de thriller gaat over een zittende president en daar kan Clinton natuurlijk als geen ander over meepraten.

“Werken aan een boek over een zittende president – met behulp van wat ik weet over het werk, het leven in het Witte Huis en de manier waarop Washington werkt, dat is natuurlijk ontzettend leuk,” zegt Bill Clinton in een verklaring.

We moeten nog wel even geduldig wachten op het resultaat, want het boek komt pas in juni 2018 uit. Benieuwd zijn we in ieder geval wel!

