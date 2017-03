Opnieuw een record: de warmste 31 maart óóit gemeten

We hebben niets te klagen met deze lente, want ook vandaag is er weer een weerrecord gebroken. Het is de warmste 31 maart ooit.

En dat terwijl het 30 maart al de warmste dag was.

Opmerkelijk

Volgens Weeronline steeg het kwik in De Bilt vandaag om 13.40 uur naar 20,8 graden en werd daarmee het vorige record van 20,4 graden uit 2014 verbroken. De temperatuur wordt sinds 1901 bijgehouden, dus bijzonder is het zéker te noemen.

Donderdag was het aan het einde van de middag 21,4 graden. Daarmee was het oude 30-maart-record uit 1911 verbroken en was het gelijk de eerste officiële warme dag van het jaar. Toch lijkt het nu een beetje klaar te zijn met de warme lentedagen, want er is nu onweer voorspeld.

Bron: Weer Online. Beeld: Getty