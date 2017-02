Oppas gaat viral met bijzonder creatieve oplossing

Het valt niet mee: oppassen op kinderen en dan ondertussen ook nog wat eten koken. Want ja, je wilt die kleintjes natuurlijk niet alleen laten. Dus wat doe je dan?

Oppas J’Ann weet wel raad. Ze moest op haar nichtje passen en wilde graag een boterham smeren.

Tadaa

Ze bedacht een fantastische én creatieve oplossing voor dit eeuwenoude dilemma. Zo hoefde ze het kindje niet alleen te laten en had ze toch haar handen vrij voor andere dingen. Het leuke is: veel heeft de oppas er niet voor nodig, alleen een elastisch broekje. En het lijkt er wel op dat de kleine het naar haar zin heeft.

Grappig

Haar tante, de moeder van het kindje, deelde de foto’s op Facebook. Daar zijn de plaatjes inmiddels meer dan 300.000 keer gedeeld. Tja, een beetje lollig gezicht is ’t ook wel. Maar of het nou met ieder broekje zo werkt… Dat betwijfelen we.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Facebook