Oppas is 3 weken in dienst en doneert lever aan meisje

De Amerikaanse Kiersten Miles (22) werkte pas 3 weken als oppas van de 3 kinderen van George en Farra Rosko, toen ze besloot orgaandonor te worden van hun toen 9 maanden oude dochter Talia.

Talia Rosko was slechts 2 maanden oud toen er een zeldzame leverziekte werd geconstateerd. Doktoren vertelden haar ouders dat hun dochter zonder transplantatie de 2 jaar niet zou halen. Niemand had durven dromen dat de nieuwe oppas die 7 maanden later op de stoep stond, de reddende engel zou zijn.

Gehecht geraakt

Slechts 3 weken nadat Kiersten Miles bij het gezin in dienst was gekomen als oppas, was ze zo gehecht geraakt aan hun dochtertje Talia dat ze al snel besloot donor te worden.

Match

De moeder van het meisje waarschuwde Kiersten dat het nogal wat implicaties zou hebben en dat ze veel onderzoeken zou moeten doen. Maar Kiersten had het al uitgezocht: “Het is een match.”

Operatie

Het duurde nog een half jaar voor de operatie afgelopen 11 januari plaatsvond. Een deel van Kierstens lever werd weggenomen en direct naar de 16 maanden oude Talia gebracht. In totaal duurde de operatie 14 uur.

Leven redden

Beiden herstellen goed van de operatie. Kiersten heeft geen moment getwijfeld aan haar keuze, ook al betekent dit voor haar dat ze een groot litteken op haar buik draagt en nooit meer haar lever kan doneren. “Wat maakt dat allemaal uit als je er een leven mee kunt redden?”

