Oppas verbreekt stilte over de avond van Madeleine McCann’s verdwijning

Een oppas van de in 2007 verdwenen Madeleine McCann wil eindelijk (anoniem) haar verhaal vertellen over wat er gebeurde op de avond van haar verdwijning in het Portugese Praia da Luz.

De vrouw paste af en toe op het meisje, maar zal de avond Madeleines verdwijning nooit meer vergeten. “Het beeld van haar ouders Kate en Gerry die in blinde paniek alles probeerden om haar terug te vinden, achtervolgt me nog altijd.”

Meegenomen

Het meisje lag niet meer in haar bed toen ouders Gerry en Kate met vrienden zaten te eten in een restaurant 50 meter verderop. Toen moeder Kate rond 22.00 uur ’s avonds ging kijken of alles oké was met de kinderen, ontdekten ze dat Madeleine niet meer in haar bedje lag. “Ze huilde en riep de hele tijd: ‘Ze hebben haar meegenomen'”, vertelt de oppas.

Onder de auto’s

Vervolgens startten ze een enorme zoektocht naar het meisje. Vader Gerry bekeek de onderkant van alle auto’s. “Dat is me echt bijgebleven. Dat hij als een gek onder elke auto keek. Ik kan dat maar niet vergeten.” Het personeel van het resort kreeg de opdracht alle vuilnisbakken na te lopen voor het geval haar lichaam daarin zou liggen. “Dat was het moment dat we beseften dat het serieus was. Tot 5.00 uur ’s morgens hebben we ook de straten van het plaatsje uitgekamd.”

Politie

De oppas zegt dat het resort waar het gezin verbleef wel veilig was voor de gasten, maar niet voor het personeel. De vrouwen kregen een alarm mee voor het geval ze werden aangevallen of aangerand. Ook heeft de vrouw kritiek op de Portugese politie. Zo werd het appartement van de ouders niet afgesloten als crime scene en wezen ze naar de ouders zelf als verantwoordelijken – een beschuldiging die ze later weer introkken. Daarnaast arriveerden de agenten pas 90 minuten na de melding en waren er toen al zoveel mensen het appartement in en uit gelopen dat eventuele sporen al lang gewist waren.

Heel normaal

De vrouw vermoedt dat Madeleine is meegenomen door een welgesteld persoon zonder kinderen. “Dat is het enige wat ik kan geloven in mijn hoofd. Ik kan er ook nog altijd niet bij dat de ouders ooit verdacht werden. Dat ze even verderop in het restaurant zaten terwijl hun kinderen sliepen, was overigens heel normaal in het resort.”

