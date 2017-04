Ouders komen op voor ontslagen juf die verliefd is op ouder van leerling

Een juf van basisschool De Wegwijzer uit het Brabantse dorp Lepelstraat is ontslagen omdat ze verliefd werd op een vader van één van haar leerlingen. Maar de ouders van de kinderen van haar klas laten het er niet bij zitten.

De juf zou zelfs een relatie hebben met de gescheiden man.

Bekijk ook deze video:

Dertig verschillende handdrukken van ‘coole’ juf Melissa.

Klopt niet

De directeur van de school vond deze romance niet kunnen en stuurde haar direct weg. Maar een groep ouders onderneemt nu actie om dat terug te draaien. ‘We zijn allemaal geschrokken over wat er zich op ons kleine schooltje heeft afgepeeld’, schrijft de groep ouders in een brief gericht aan andere ouders van leerlingen. ‘Het besluit om per direct afscheid te nemen van de juf is in ons inziens een verkeerd besluit.’

Risico

De groep hoopt dat iedereen de petitie ondertekent zodat de juf terug mag komen naar de school. Deze is inmiddels door de meerderheid van alle ouders getekend. De directeur, Hans Verbriest, heeft nog niet laten weten wat hij van plan is om te doen. Volgens hem brengt de relatie tussen de juf en de ouder van een van haar leerlingen ‘risico’s met zich mee’.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: ANP