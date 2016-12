Deze ouders besloten hun scheiding op een ludieke manier te vieren

Een scheiding gaat vaak gepaard met een hoop boosheid en verdriet, maar niet in het geval van de ouders van Emma. Die vonden de scheiding juist reden voor een ludiek feestje.

Emma’s ouders zijn op zo’n vreedzame manier uit elkaar gegaan dat ze besloten dat het reden was om hun beslissing te vieren met een feest voor vrienden en familie. Alle genodigden waren tijdens het feest in opperbest humeur en Emma besloot de foto’s van de happening te delen op Twitter om te laten zien hoe het óók kan.

‘Just divorced’

Het ex-koppel had dan ook behoorlijk uitgepakt. Ze bestelden een taart waarop ‘cheers to new beginnings’ stond geschreven en op de auto stond de tekst ‘just divorced’. We denken dat Emma ontzettend trots is op haar ouders.

My parents’ divorce became official today so they had a divorce party pic.twitter.com/NLbJjsWp8b — Emma Becerra (@_emmabecerra) 18 december 2016

Bron: Metro UK. Beeld: Twitter.