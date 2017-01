Waarom het hele internet het over de outfit van deze jongen heeft

Het verhaal achter de keurige outfit van Grant Kessler (18) is ontzettend grappig én lief tegelijk. Niet voor niets dus, dat een foto van hem het hele internet over gaat.

Grant draagt een tweedelig pak mét stropdas. Met een duidelijke reden.

Hallo, aangenaam kennis te maken

In zijn outfit gaat de jongeman naar het ziekenhuis om zijn zus op te zoeken. Zij is zojuist bevallen van een zoontje, Carter. Grant besluit dat ‘eerste indrukken ontzettend belangrijk zijn’ – en daarom kleedt hij zich erg netjes voor het kindje. Hij wil dat zijn neefje direct een goede indruk van hem krijgt.

Lachen

Hun andere zus vindt dit zo lief, dat ze besluit een foto van haar broertje op social media te plaatsen. Op Twitter gaat ’t zoete verhaal gelijk viral. De reacties stromen binnen. “Wat een goede oom zal hij zijn”, tweet iemand. Hij heeft er zeker over nagedacht – en dat is wel erg schattig. De kersverse moeder zegt: “Nu weet Carter misschien niet waar alle ophef over gaat. Maar op een dag is hij oud genoeg om het lieve gebaar van zijn jonge oom te begrijpen. Dat is toch mooi”.

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter