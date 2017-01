Vrouw met overgewicht deelt eerlijkste foto ooit van zichzelf

Kirsten Bosly heeft een maatje meer en was het commentaar op haar lichaam beu. Ze besloot actie te ondernemen via social media.

Ze plaatste zonder gêne een foto van zichzelf in een badpak op Facebook.

Durven

En ja: sindsdien gaat het plaatje van de moeder van twee viral. Kirsten: “Normaal gesproken bedek ik mezelf altijd met grote broeken en sjaals als ik op het strand ben. Maar ik was ze vandaag vergeten en dacht: ik hoef me niet langer te schamen voor mezelf. Ik vind eigenlijk geen een foto ooit leuk van me, dus ik sta er liever nooit op. Maar nu vroeg ik aan mijn man of hij er een van mij en mijn kinderen wilde maken.”

Ze hoopt door haar post andere vrouwen te inspireren. Ze heeft in een paar dagen tijd al meer dan 3000 likes gekregen. “Mijn hele leven voelde ik mij lelijk, vies, niets waard. Maar ik mag trots zijn op mijn lijf. Het steunt me al 41 jaar. Als ik nu naar deze foto kijk, dan is alles wat ik zie dat wij heel gelukkig zijn met elkaar.”

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Jonge olifant ontdekt zijn slurf.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook