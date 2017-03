Bijzonder: overgrootvader komt op 95-jarige leeftijd uit de kast

De Amerikaanse Roman Blank is 95 jaar oud, maar dat weerhoudt hem er niet van om aan iedereen te laten zien wie hij echt is. Hij komt daarom na decennia van stilte uit de kast. “Ik wil dat de hele wereld het weet”.

Holocaus-overlever Roman heeft 2 kinderen, 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Een prachtige familie waar hij trots op is. Toch is hij niet de vader, opa en overgrootvader die zij denken dat hij is.

Al die tijd

Nu deelt hij zijn geheim – dat hij al jarenlang met zich meedroeg. Zijn verhaal wordt op video vastgelegd door jonge vloggers. Roman: “Het is eigenlijk heel gewoon. Ik was mijn hele leven al homo. Kun je het je voorstellen, dat je 90 jaar lang in de kast zit?”

Huwelijk

Roman is 60 jaar getrouwd geweest met zijn vrouw Ruth. “We hielden heel erg veel van elkaar, dat was natuurlijk allemaal echt”. Volgens de videomakers, die het leven van Roman op een pakkende manier in beeld willen brengen, wist zijn vrouw na de geboorte van hun 2e kind dat haar man op mannen valt. Zijn vrouw is er inmiddels niet meer.

Leeftijd maakt niet uit

Nu vindt Roman het tijd voor een nieuw maatje. Wie dan zijn type is? “Ik kijk niet naar het gezicht. Ik kijk naar het hart. Het lijkt me gewoon zo fijn om nog iemand te vinden met wie het mentaal klikt. Die om je geeft en voor je zorgt.” Roman vraagt de filmmaker wat hij van zijn ‘coming out’ vindt. “Ben ik er te oud voor, denk je, om nu na al die tijd te vertellen dat ik op mannen val?”. Hierop antwoordt vlogger Davey: “Je bent nooit te oud om jezelf te zijn”.

Bron: Independent. Beeld: YouTube