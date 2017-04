Alexander Pechtold en zijn collega Wouter Koolmees liepen vanochtend hand in hand naar een vergadering. De heren van D66 deden dit om een belangrijk statement te maken.

Afgelopen weekend werd namelijk een homostel ernstig toegetakeld in Arnhem, omdat zij hand in hand over straat liepen. Jasper en Ronnie Vernes- Sewratan werden aangevallen door een clubje jongeren met een betonschaar. Naast de uiterlijke gevolgen en wonden van de vechtpartij, zijn de heren uiteraard ook erg geschrokken. Want wat hebben ze precies verkeerd gedaan?

Om een lans te breken en de homohaat in Nederland de kop in te drukken besloot de 42-jarige sportjournaliste Barbara Barend vanochtend op Twitter op te roepen om hand in hand te lopen met de hashtag #allemannenhandinhand.

Bij deze een oproep aan heel Nederland, ga de challenge aan en stuur je foto! #allemannenhandinhand @DaanVerhoeven pic.twitter.com/fNG4PhPPaa — Barbara Barend (@barbarabarend) 3 april 2017

Kort daarna verscheen Pechtold met zijn collega Koolmees, hand in hand, uit solidariteit. Alexander Pechtold Twitterde: