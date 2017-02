Peuter door moeder achtergelaten in de vrieskou en dan redt dít zijn leven

Een droevige gebeurtenis: een jongetje van 2 jaar oud is door zijn moeder in een portiek achtergelaten in de vrieskou in Rusland. Het was er maar liefst -20 graden.

Toch overleefde de peuter deze afschuwelijke toestand.

Vriend

En dat had hij te danken aan zijn trouwe viervoeter. De hond hield het jongetje zo goed als hij kon warm. Zo bleef het kereltje in leven tot de hulpdiensten het van de hond overnamen, nadat de buren het tweetal vonden en alarm sloegen. Dit gebeurde nadat het jongetje en zijn maatje maar liefst 2 hele dagen in de vrieskou hadden doorgebracht. Hoewel het kind wel onderkoeld raakte, overleefde hij het dankzij de warmte die van zijn hond afkwam, die over hem heen lag als een deken. De omwoners van het jongetje hebben de hond na de redding benoemd tot dorpsheld.

Straf

De moeder van het kind kwam na 4 dagen weer terug naar huis. Ze wordt aangeklaagd en er bestaat een kans dat ze de voogdij over haar kind verliest na dit voorval. Ook riskeert ze een gevangenisstraf.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock