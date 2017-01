Plussize model toont trots haar cellulitis

De meeste vrouwen hebben in meer of mindere mate wel wat cellulitis – al zie je daar in de media en op social media maar weinig van terug. Plussize model Ashley Graham vond het tijd voor een realitycheck.

Op Instagram gaat ze (letterlijk) met de billen bloot om haar cellulitis te delen. “Ik sport. Ik doe mijn best om zo gezond mogelijk te eten. Ik hou van het lijf dat me gegeven is. Ik schaam me niet voor mijn hobbels, bobbels en cellulitis – en dat zou jij ook niet moeten doen”, schrijft Ashley.

Rondingen

Het 28-jarige model probeert door middel van haar Instagramaccount andere vrouwen te inspireren om trots te zijn op hun lijf. Ashley is (terecht) trots op haar rondingen en deelt veelvuldig blote bikinikiekjes en spannende lingerieshoots. Wat een heldin.

I workout. I do my best to eat well. I love the skin I’m in. And I’m not ashamed of a few lumps, bumps or cellulite.. and you shouldn’t be either. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein Een foto die is geplaatst door A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) op 25 Jan 2017 om 6:41 PST

We runnin’ through them 🌊 @swimsuitsforall Een foto die is geplaatst door A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) op 16 Jan 2017 om 4:25 PST

I saw hundreds of Nemo, Dory & friends snorkeling today🐠🇸🇨🐟 @sixsenseszilpasyonj Een foto die is geplaatst door A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) op 4 Jan 2017 om 7:38 PST

Walking into #2017 with boldness, excitement and confidence!! Thank you to all the people who helped me achieve so many of my goals, dreams and desires this past year! Dream big and get what you want.. Happy New Year! Een foto die is geplaatst door A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) op 1 Jan 2017 om 2:59 PST

Bron: NSMBL. Beeld: Instagram.