Jongen van 14 eet ‘poedersuiker’ op en belandt in het ziekenhuis

Een 14-jarige jongen uit Schijndel is in het ziekenhuis beland nadat hij van oudere jongens ‘poedersuiker’ kreeg aangeboden. Hij likte het spul op – maar het bleek om heel iets anders te gaan dan zoete pannenkoek-decoratie.

Het poeder dat de jongen kreeg van anderen op straat, bestond namelijk uit xtc – een harddrug die bij een overdosis heel gevaarlijk kan zijn.

“Hij heeft er een keer of 3 flink aan gelikt. Later waren we bang dat hij doodging”, zegt Ferenc van Engeland (15) uit Schijndel, een vriend van de jongen. De politie werd gebeld en zij zorgden ervoor dat de jongen met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Het was goed mis.

Zijn vader vertelt: “Het ging echt slecht met hem, hij viel al een paar keer weg en zat de hele tijd op zijn wangen te bijten”. Inmiddels is de knul weer stabiel. Maar de schrik zit er in zijn hele familie goed in. Volgens vrienden van de jongen werd het spul aangeboden door jongens van 18 uit de buurt. De politie heeft nog niet laten weten of er al iemand is opgepakt.

