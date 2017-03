Iedereen is in de ban van de jeugdfoto’s van de Canadese premier

Al eens gehoord van Justin Trudeau? Als dat niet zo is; hoog tijd om kennis met hem te maken. Deze man telt namelijk als een van de knapste wereldleiders van het moment.

Met zijn lichte ogen en donkere haar is premier Trudeau een opvallende verschijning.

VIDEO: TROTSE VLUCHTELING ONTROERT CANADESE PREMIER DIEP

Vorige week buitelde het internet al over zijn achterwerk, en nu is er iemand in de oude doos gedoken om jeugdfoto’s van de politicus op te snorren. En met resultaat. Op de kiekjes is te zien dat Trudeau vroeger al indrukwekkende looks had. En dat kettinkje vergeven we hem wel…

good morning to everyone, especially young Justin Trudeau pic.twitter.com/huNoGXIknz — Yodit Denu (@DenuIn_ItRight) February 26, 2017

Young Justin Trudeau could run me over with a semi and I’d say thank you pic.twitter.com/oVDwWuQEio — Sarah Leckwatch (@SarahLeckwatch) February 28, 2017

This young Justin Trudeau looks like he would’ve been the perfect adversary to Zack Morris and AJ Slater pic.twitter.com/anOv6KD2mk — Viktor T. (@wondermann5) February 28, 2017

