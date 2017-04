Prins Harry vertelt openhartig hoe hij omging met de dood van zijn moeder

Na twee jaar ‘totale chaos’ en twintig jaar de dood van zijn moeder, prinses Diana, weggestopt te hebben, moest prins Harry in therapie. Dat vertelt de 32-jarige prins in een openhartig gesprek met The Daily Telegraph.

Prins Harry was nog maar twaalf jaar toen zijn moeder op afschuwelijke wijze uit het leven gerukt werd. Pas toen hij eind twintig was, begon voor Harry het rouwproces. “Mijn manier van ermee omgaan was mijn kop in het zand steken. Ik weigerde om over m’n moeder na te denken, want wat zou ik daarmee opschieten?”

Gesprekken

“Ik dacht dat het me alleen maar verdrietiger zou maken, dat ik haar daar niet mee terug zou krijgen”, vertelt de prins openhartig. “Ik stond niet toe om mijn emoties onderdeel te laten zijn van iets. Dus ik was een typische 20-, 25- en 28-jarige die rondrent en roept dat het leven fantastisch is. Toen heb ik een paar gesprekken gehad en opeens kom die rouw uit het niets bovendrijven. Ik ontdekte dat er nog een hoop dingen waren die ik geen plekje had gegeven.”

William

Het feit dat hij zijn emoties wegstopte, had niet alleen een negatief effect op zijn privéleven, maar ook op zijn werk. Het was broer William die uiteindelijk ingreep. “Hij zei: je moet hier echt mee leren omgaan. Het is niet normaal om te denken dat het je allemaal niet heeft geraakt.”

Stigma

Harry geeft toe dat hij het moeilijk vond zo openhartig over zijn worsteling te vertellen. Hij hoopt echter door zijn verhaal te delen, het stigma rondom mentale gezondheid te doorbreken. “Ik kan mensen niet genoeg aanmoedigen om erover te praten wanneer het niet goed gaat.”

Bron: The Daily Telegraph. Beeld: ANP