Prins Harry treedt in de voetsporen van zijn moeder

Prins Harry, die zijn vriendin dit jaar waarschijnlijk ten huwelijk zal vragen (zie video), trad vandaag in de voetsporen van zijn moeder. Hij bezocht een liefdadigheidsorganisatie voor HIV patiënten; 26 jaar geleden was Diana daar ook om aandacht te vragen voor deze ziekte.

Harry bekeek een gesigneerde foto van het bezoek van zijn moeder in 1991 en een herdenkingsmuur die zij had geopend met foto’s van mensen die aan Aids zijn overleden.

Diana, Princess of Wales visited @LASSleics in November 1991 to see the work which was being done around HIV & AIDS awareness. pic.twitter.com/xMlpJJgCIl

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 maart 2017